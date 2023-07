Tg Sport – 17/7/2023

In questa edizione: - L’Italia Under 19 è campione d’Europa - Juan Cuadrado, accordo annuale con l’Inter - Alcaraz conquista Wimbledon battendo Djokovic - Mondiali Pallanuoto, esordio vincente per il Settebello - Vingegaard e Pogacar in dieci secondi, decisiva la terza settimana - Presentazione di Messi, Miami in grande stile per il suo 10 mc/gtr