Tg Sport – 17/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Inter fa la voce grossa, 6-0 alla Lazio all’Olimpico - Coppa Italia, Atalanta e Roma in campo per gli ottavi - Mondiale per Club di Volley, grande inizio per le italiane - Sinner, i rivali iniziano ad allearsi per cacciarlo dal trono - Lega B sceglie Bedin come presidente "Ora trovare unità d'intenti" /gtr