Tg Sport – 16/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gravina sceglie Spalletti, l’ex Napoli sarà il CT della Nazionale - Volley, all’Arena di Verona esordio da sogno per la Nazionale in rosa - Tennis, i convocati di Volandri in vista della Coppa Davis - Samardzic-Inter, la trattativa è definitivamente saltata - Neymar ufficiale all’Al Hilal, Messi incanta a Miami - La Federazione più forte dei club? De Laurentiis non ci sta e vuole la clausola ari/gtr