Tg Sport – 16/6/2023

In questa edizione: - La Spagna batte 2-1 l'Italia, decide Joselu al minuto 88 - Il Napoli ha scelto, Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore - L'Italia del volley torna a vincere in Nations League - Italia delle freccette, prima vittoria in coppa del Mondo - Tragedia nel ciclismo, Gino Mader precipita in un burrone e muore - Il Pallone Racconta - Spagna amara per l'Italia