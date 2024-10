Tg Sport – 16/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Italia sarà testa di serie ai sorteggi per il Mondiale 2026 - Under 21, il pari con l’Irlanda vale gli Europei - Milano e Bologna non decollano in Eurolega, doppia sconfitta - Solo in tre sicuri della ATP Finals, Djokovic lotta per un posto - Balotelli può tornare in Serie A, storia di un personaggio controverso mc/gtr