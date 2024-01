Tg Sport – 16/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Roma esonera José Mourinho, al suo posto De Rossi - L’Atalanta è dominante, Frosinone ko e in crisi - Bologna batte Brindisi, Venezia e Brescia resistono in vetta - Italiani alla grande in Australia, cade solo la Giorgi a testa alta - Rocca “Partnership Lazio per Supercoppa bella occasione da cogliere" glb/gtr