Home Video News Pillole Tg Sport – 15/9/2026
Tg Sport – 15/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Incredibile Inter, sotto di due gol ribalta l'Udinese 5-3 - La Roma non si ferma, 2-0 al Torino ed è primato - Il Como continua a volare, battuto il Parma 2-1 - Europa League, la Juventus cerca il riscatto contro il Nec - Europa League, il Milan prepara l'esordio europeo a San Siro - Pugilato, clamoroso ritorno di Clemente Russo a 44 anni - Sinner torna ad allenarsi a Montecarlo con lo sguardo a Pechino /gtr