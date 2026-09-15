Acampora (Confcommercio) “La transizione ecologica passa da gesti quotidiani”

ROMA (ITALPRESS) - "Imprendigreen è un progetto messo in campo da Confcommercio che ha fatto esattamente quello che andava fatto: accompagnare le imprese in un percorso attraverso il raggiungimento della transizione ecologica e sostenibile. La transizione non si raggiunge soltanto attraverso grandi strategie, ma attraverso piccoli gesti quotidiani, ed è quello che le nostre imprese stanno facendo. Con grande orgoglio possiamo dire che abbiamo raggiunto numeri importanti, 1.300 imprese che aderiscono a Imprendigreen, siamo orgogliosi di questo". Così Giovanni Acampora, Membro di Giunta incaricato per la Transizione Ecologica in Confcommercio, a margine di ECO - Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti. mec/fsc/azn