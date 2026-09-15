Penna (Ispra) “La mobilità sostenibile cresce ma a macchia di leopardo”

ROMA (ITALPRESS) - "La mobilità sostenibile in Italia cresce a macchia di leopardo. Ci sono territori più avanzati e territori che fanno più fatica. Condividere le automobili è un obiettivo importante, ma più auto condividiamo meno auto vendiamo, quindi va trovato un equilibrio tra lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale". Così Fabrizio Penna, direttore generale di Ispra, a margine di ECO - Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti. mec/fsc/azn