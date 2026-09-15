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Tg News – 15/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione - Italia proroga di altri 15 giorni blocco Schengen con Spagna - Legge elettorale, via libera con 113 sì, proteste in aula - L’ultimo abbraccio ad Emma Bonino in Campidoglio - Jet italiani abbattono un drone in Lituania - Trump, scontro frontale con la Corte Suprema - Incidente in Laguna a Venezia, ritrovato corpo Gabriella Querino - Bankitalia, debito pubblico in calo a Luglio a 3205,8 miliardi - Metsola “Non ci fermeremo nel difendere le nostre democrazie” - Previsioni 3B Meteo 16 Settembre /gtr