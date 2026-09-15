Giaconia (Trenitalia) “La mobilità sostenibile diventi una scelta naturale”

ROMA (ITALPRESS) - "Come Regionale di Trenitalia abbiamo investito molto sulla flotta. Nel 2027 saremo a 1081 treni, tutti di nuova generazione, parliamo dell'80% della flotta rinnovata. Questo per fare in modo di investire su questo modo di viaggiare diverso, con treni più confortevoli, più prestanti, ma anche costruiti con materiale totalmente riciclabile". Così Maria Annunziata Giaconia, Direttore Operations Regionale Trenitalia, a margine di ECO - Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti. "Quello di Trenitalia è il ruolo dorsale di questo sistema integrato, ma non basta, perché ci devono essere adduzioni, che siano bus o taxi - aggiunge -. Dobbiamo fare un salto culturale nella progettazione della mobilità sostenibile di una città o di una regione". mec/fsc/azn