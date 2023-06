Tg Sport – 15/6/2023

In questa edizione: - Newcastle su Barella, ma l'Inter dice no mentre il Napoli vuole Galtier - La Croazia è la prima finalista della Nations League - Vale il fattore campo, Bologna riapre la serie contro Milano - Sinner vince sull'erba olandese, bene Musetti a Stoccarda. - Corridori trainati sullo Stelvio, 31 squalifiche al Giro Next Gen - Giustizia Sportiva, mai più un caso come quello della Juventus gm/gtr