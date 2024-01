Tg Sport – 15/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Milan francese stende la Roma, Lazio di misura - Ancelotti dominatore, steso il Barcellona in Supercoppa - Cobolli e Musetti sorrisi azzurri in Australia - Fioretto show a Parigi, donne vincenti e uomini ai giochi - La Barba al Palo - Supercoppa in Arabia una vetrina per l'Italia gm/gtr