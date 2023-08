Tg Sport – 14/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mancini si è dimesso dalla Nazionale, Spalletti favorito per la successione - Mbappé reintegrato al PSG che perde Neymar, Inter arriva Arnautovic - Sinner trionfa a Toronto, è il primo Master 1000 della carriera - L’italbasket strapazza Portorico nel Datome-day, scelti i 12 per il Mondiale - Palermo al lavoro per la prima volta nella sua nuova casa - Il Pallone Racconta - Mancini lascia, l’Italia cerca un nuovo ct glb/gtr