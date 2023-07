Tg Sport – 14/7/2023

In questa edizione: - Under 19, un’Italia da sogno batte la Spagna e va in finale - Juve, addio alla Superlega e a Bonucci - Volley femminile, Italia travolta dalla Turchia - Tripletta azzurra ai mondiali paralimpici di Parigi - Ladies Open Palermo, tutto pronto per cominciare - Caso Schwazer, spiragli di apertura per Parigi 2024 ari/gsl