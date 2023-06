Tg Sport – 14/6/2023

In questa edizione: - Nations League, l'Italia di Mancini contro la Spagna - La Curva Sud rossonera omaggia Silvio Berlusconi - L'Italia del volley femminile stende la Bulgaria in Nations League - Jacobs salta gli Europei a squadre, obiettivo mondiale a Budapest - 24 ore di Le Mans, grande vittoria per la Ferrari - Abodi: "Un dovere dare dignità e diritti a chi lavora" ari/gtr