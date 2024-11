Tg Sport – 14/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - ⁠La Roma ha scelto Ranieri, obiettivo rilancio - ⁠Sinner è in semifinale, Bolelli e Vavassori sconfitti - ⁠Bagnaia “Un onore lottare fino alla fine per il titolo” - Champions Volley, Perugia e Milano sorridono - ⁠Pella "Accordo con Sport e Salute per ammodernare l'impiantistica" mc/gtr