Tg Sport – 13/7/2023

In questa edizione: - In bilico il futuro di Bonucci, il capitano della Juve attende - I tifosi dell’Inter vogliono Onana, l’Aston Villa vuole De Ketelaere - Wimbledon, ecco i magnifici 4 per due semifinali da urlo - Lebron James continua la sua carriera, sarà ancora dei Lakers - Simone Inzaghi fissa gli obiettivi per la nuova Inter - Scaroni “Per il Milan obbligo Champions” mc/gtr