Tg Sport – 13/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Thiago Motta alla Juve, Ibra annuncia Fonseca - Super Paltrinieri all’Europeo, la 10 km a Belgrado è sua - Boston vicinissima al titolo NBA, è 3-0 contro Dallas - Si rivede Frattesi, la carica di Buffon e Di Lorenzo per gli azzurri - Altra serata magica per l'atletica sotto gli occhi di Mattarella gm/gtr