Tg Sport – 13/6/2023

In questa edizione: - Allegri e le sirene arabe, offerta da capogiro dall'Al Hilal - Il ritorno di Berrettini finisce tra le lacrime - Denver vince il primo titolo NBA, Jokic MVP delle Finals - Record italiano nel disco, lancio da 64,57 per Daisy Osakue - Ranieri, tra lezioni di stile e imprese memorabili - Berlusconi, Milan e Monza si muovono per lo stadio a suo nome ari/gtr