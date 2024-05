Tg Sport – 13/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Juve non sa più vincere, l’Atalanta non si ferma più - Pogacar è fenomenale, lo sloveno domina il Giro d’Italia - Martin vince a Le Mans, Bagnaia solo terzo - Trento sbanca Milano, Brescia vince con Pistoia - La Barba al Palo - Questo Bologna quasi campione - Tennis, il Palermo Ladies Open 2024 dal 13 al 21 luglio gm/gtr