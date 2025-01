Tg Sport – 13/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - l Napoli piega il Verona, Darmian decide per l’Inter - Il Milan è pronto per il riscatto, attesa per Atalanta-Juventus - L’Olimpia all’ultimo respiro, in testa c’è Brescia - De Aliprandini e Brignone, imprese nello sci azzurro - Sinner parte forte, tre set a zero al cileno Jarry /gtr