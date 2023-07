Tg Sport – 12/7/2023

In questa edizione: - Pulisic è arrivato a Milano, pronta la maglia rossonera - Vlahovic uomo mercato, in tanti sul bomber bianconero - Sinner vola in semifinale a Wimbledon - Caster Semenya, ricorso accolto dalla corte sui diritti umani - Auguri Bobo, i 50 anni di Christian Vieri - Banchero con team Usa, decisiva l’influenza di mamma Rhonda ari/gtr