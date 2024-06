Tg Sport – 12/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A Roma in scena il Tamberi show, Battocletti spettacolare - Italia, quanti stop a centrocampo per Spalletti - Basket, Milano vince ancora e ha il match point - Volley, L’Italia di Velasco vicina ai Giochi di Parigi - Primo allenamento dell'Italia nel ritiro tedesco di Iserlohn gm/gtr