Tg Sport – 12/11/2024

In questa edizione: - Spalletti “Con Belgio e Francia ci sarà da lottare” - Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce - Vavassori e Bolelli incantano Torino, Alcaraz ko - Bagnaia ha la testa a Barcellona per l’impresa - Pisa, Sassuolo e Spezia provano a scappare in Serie B gm/mrv