Tg Sport – 12/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Milik trascina la Juve in semifinale, 4-0 al Frosinone - L’Inter va a Monza, Milan-Roma match clou di giornata - Eurolega di basket, l’Olimpia cade con la Stella Rossa - Setterosa ko in semifinale, ora sfida alla Grecia per Parigi - Abodi "Chi non interpreta lo spirito dello sport non è un tifoso" glb/gtr