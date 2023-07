Tg Sport – 11/7/2023

In questa edizione: - Juve, via alla stagione con il caso Pogba - Sommer, Trubin e Di Gennaro per la porta dell’Inter - Troppo Alcaraz per Berrettini, Matteo fuori a testa alta - Volley, le ragazze negli Usa per la fase finale della Nations League - Ecco il nuovo Milan, tra novità e conferme - Weelchair Rugby, a Piancavallo nascono i campioni di domani mc/gsl