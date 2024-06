Tg Sport – 11/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Italia è arrivata in Germania, tra affetto e speranze - Calciomercato nel vivo, Berardi verso la Juventus - Tortu e l’argento senza sorriso, Fantini oro nel martello - Ferrari tra alti e bassi, la continuità non arriva - Nuoto, bambini disabili a lezione con Carlotta Gilli gm/gtr