Tg Sport – 11/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Lazio pareggia con l’Udinese, niente quarto posto - Thiago Motta si o no per il futuro della Juve? - Paolini agli ottavi a Indian Wells, out Bronzetti e Arnaldi - La Virtus Bologna batte Trento e vola in testa alla classifica - "Sport is respect", la Lega Dilettanti in campo per il sociale mrv