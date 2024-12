Tg Sport – 11/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Leverkusen segna al 90’, prima sconfitta per l’Inter - Spettacolo a Bergamo, Il Real batte 3-2 l’Atalanta - Due argenti ai mondiali di Budapest, sorride l’Italia del nuoto - NBA Cup, Thunder e Bucks le prime semifinaliste - Si avvicina il calciomercato, voci e colpi per il nuovo anno /gtr