Tg Sport – 11/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il ritorno di Ibra, al Milan come senior advisor di Red Bird - La Roma resiste in 9, vola il Bologna in zona Champions - L’Inter per il primo posto, Napoli niente scherzi - Sei ori per l'Italnuoto nell'ultima giornata degli Europei - Riscatto Milano, battuta la Virtus 82-80 - Bittner "l'obiettivo del pentathlon per 2024 è la medaglia olimpica" - Il sogno del Girona capolista, battuto il Barcellona mc/gtr