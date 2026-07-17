Tg Sport – 17/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Calcio in lutto, è morto Osvaldo Bagnoli l'allenatore dello storico scudetto del Verona - Dramma per Silvio Baldini, si è spenta all'età di 30 anni la figlia Valentina - Finale Mondiale, si accende la sfida Messi-Yamal tra sogni e acciacchi - Juventus, Spalletti frena: "Scudetto lontano, la rosa va ancora rinforzata" - Inter, caccia aperta a Djed Spence per la fascia destra di Chivu - Tennis, le Nitto Atp Finals confermate a Torino anche nel 2027 - In Abruzzo i campionati nazionali di calcio e nuoto di ASI azn