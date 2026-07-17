In Abruzzo i campionati nazionali di calcio e nuoto di ASI

ROMA (ITALPRESS) - Un campo, una corsia, una maglia. Ma soprattutto centinaia di storie che si incontrano sotto la bandiera di ASI. I Campionati Nazionali ASI di calcio e nuoto, svolti in Abruzzo, hanno regalato giorni di sport, amicizia, impegno e condivisione, riunendo giovani atleti provenienti da tutta Italia in un'esperienza che va ben oltre la competizione. Nel racconto di ASI Play, le emozioni di un appuntamento che continua a rappresentare al meglio la missione dell'ente: promuovere lo sport come occasione di incontro, crescita e valorizzazione dei territori. gm/gtr (Fonte: ASI)