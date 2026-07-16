Tennis, Anello “Livello Palermo Ladies Open cresce ancora”

PALERMO (ITALPRESS) - "E' una delle più importanti manifestazioni del tennis italiano. L'amministrazione comunale è a sostegno di questo importante evento. Siamo convinti che l'esperienza che ha messo il Country e il livello del torneo sono sempre più qualificati". Lo ha dichiarato Alessandro Anello, assessore allo sport del Comune di Palermo, a margine della presentazione della 37esima edizione dei Palermo Ladies Open in programma al Country Time Club dal 18 al 26 luglio. Sui lavori che farà il Country ha aggiunto: "Sarà riqualificata un'area attorno al circolo attuale, dove tennisti potranno venire ad allenarsi, diventando uno dei circoli più importanti della Sicilia e a livello nazionale". xd6/gm/azn