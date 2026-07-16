Tg Sport – 16/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L'Argentina rimonta l'Inghilterra e vola in finale con la Spagna 3 foto – - Mondiale, si prepara l'ultimo tango di Messi contro la Roja 3 foto - Juve, asse con il Leeds: 20 milioni da Muharemovic per Kolo Muani - Nazionale, Maldini ha scelto Pirlo ma è scontro con club e tifosi - Alcaraz, obiettivo Cincinnati: lo spagnolo attende il via libera - MotoGp, intervento all'avambraccio per Bagnaia: ora il recupero - Sci, Brignone riparte tra i dolori: "Non so se farò la stagione" - Giustizia sportiva, la Corte Ue dà ragione ad Agnelli e Arrivabene /gtr