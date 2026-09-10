Clima, entro fine secolo il 40% della terra sarà arido

ROMA (ITALPRESS) - La Terra diventa sempre più arida. Entro la fine del secolo, circa il 40% delle terre emerse potrebbe essere costituito da zone aride. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Research Letters. Secondo la ricerca, oggi le aree aride occupano già il 38,58% della superficie terrestre globale, sulla base dei dati del periodo 1994-2023. E dal 1960 al 2023 la loro estensione è complessivamente aumentata. Le proiezioni indicano che il fenomeno continuerà anche nei prossimi decenni, seppure a un ritmo più lento rispetto al passato, arrivando al 40,28% entro la fine del XXI secolo. A determinare l’aridità non sono soltanto le precipitazioni, ma anche la quantità d’acqua richiesta dall’atmosfera attraverso l’evapotraspirazione. Con temperature più elevate aumenta infatti la domanda evaporativa, mettendo sotto pressione le risorse idriche. Lo studio individua inoltre diverse aree del pianeta dove l’aridità sta aumentando rapidamente, mentre in altre si registrano processi di umidificazione. mgg/gtr/col