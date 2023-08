Tg Sport – 10/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pirotecnica Inter, a Salisburgo decide Sensi - Juventus, doppio Vlahovic nel test in famiglia - L’Italbasket batte la Serbia all’Acropoli - Milesi oro Mondiale nella crono Under 23 - Europeo di volley femminile, le convocate di Mazzanti - Si sblocca il mercato del Napoli, la chiave resta Osimhen ari/gtr