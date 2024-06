Tg Sport – 10/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Un gol di Frattesi piega la Bosnia, Italia ok - Disastro Ferrari in Canada, vince Verstappen - Alcaraz vince a Parigi, Italia alla grande - Nations League Volley, l’Italia vince ancora - La Barba al Palo - La Nazionale silenziosa - Emozioni azzurre per gli italiani di Iserlohn gm/gtr