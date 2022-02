Tg Sport – 10/2/2022

In questa edizione del telegiornale sportivo: - Pechino 2022, Goggia non sarà al via del Super-G Olimpico - Ronaldo, 5 partite senza gol - Milan, vicino l'accordo per il rinnovo di Theo Hernandez - Moto Gp, Marquez ha avuto il Covid gtr