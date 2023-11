Tg Sport – 10/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Serataccia a Praga per la Roma, Atalanta e Fiorentina di misura - Milano batte Valencia e ritrova il sorriso, Bologna ko a Madrid - Via alle Atp Finals, Sinner nel girone di Djokovic - Egonu show, Milano parte forte in Champions - "Allenamente", iniziativa del Credito Sportivo per favorire la lettura mc/gtr