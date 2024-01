Tg Sport – 10/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fiorentina in semifinale di Coppa Italia, battuto il Bologna - Bonucci dalla Germania in Turchia, Dragusin al Tottenham - L’Olimpia vince ancora, Berlino ko al forum - Setterosa da sballo contro l’Ungheria, è semifinale - Serie A, Casini “Si lavora per ridurre margine di errori arbitrali" - Basso e Contador presentano la nuova Polti-Kometa ari/gtr