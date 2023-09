Tg Sport – 1/9/2023

In questa edizione: - Gironi di Champions, il Milan contro Tonali e Donnarumma - La Fiorentina in Conference, per Atalanta e Roma sorteggio benevolo - Impresa azzurra, battuta la Serbia con super Fontecchio - Berrettini ko costretto al ritiro, derby italiano a Sinner - Il Pallone Racconta - Tre partitissime avvantaggeranno il Verona?