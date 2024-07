Tg Sport – 1/7/2024

In questa edizione: - Flop Italia, tutti sul banco degli imputati - La Spagna ribalta la Georgia, Inghilterra col brivido - In Austria vince Russell, GP da incubo per Leclerc - Pecco show ad Assen, ora Martin è vicino - Tour De France, le tappe italiane per celebrare il Bel Paese - Prosegue il conto alla rovescia per i World Skate Games gm/mrv