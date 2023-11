Tg News – 8/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Indi, giudice Gb ordina stop a supporti vitali da domani - Hamas conferma negoziati per una tregua - Nave ospedale per Gaza in partenza dall’Italia - Mafia: asse tra clan siciliani e famiglia Gambino a New York - Cisterna perde materiale tossico nel milanese - Fmi: nella manovra italiana nessuna riforma per la crescita - Alla Fiera di Rimini la 26^ edizione di Ecomondo - Previsioni 3B Meteo 9 Novembre gtr/