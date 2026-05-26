Tg News – 26/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni ad assemblea Confindustria: “Ue faccia meno e meglio” - Israele espande operazioni di terra nel sud del Libano - Belgio, scuolabus travolto da treno, 4 vittime - Alta Velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi - Modena, Procura chiede perizia psichiatrica per El Koudri - Ondata di caldo in Europa, in Francia 7 morti - Istat, turismo in aumento nei primi tre mesi del 2026 - Lions, al centro del Congresso impatto sociale, innovazione e comunità - Previsioni 3BMeteo 27 Maggio azn