Tg News – 27/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Media Iran: “Via il blocco Usa da Hormuz e transito a livelli pre-guerra” - Zelensky scrive a Trump per aiuti difesa aerea per fermare missili Mosca - Rissa alla Stazione di Milano Certosa: 22enne muore accoltellato - Crans-Montana, il 5 Giugno il faccia a faccia tra i coniugi Moretti - Scuola, allarme dell’Ocse per il caldo, studenti a rischio - Bce “Attenzione alle misure contro caro energia, spread a rischio” - Legge elettorale alla Camera il 26 Giugno, ira delle opposizioni - Foti: "Commissione Europea accolga richiesta italiana su patto stabilità" - Previsioni 3BMeteo 28 Maggio azn