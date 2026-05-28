Tg News – 28/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi - Axios “Accordo raggiunto tra Usa e Iran, manca solo ok di Trump” - Libano, esercito di Israele ha attaccato Beirut - Premier Meloni rilancia su caro energia e appello all’Ue - Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro - Sinner sta male a un passo dalla vittoria e perde con Cerundolo - Sciopero generale il 29 Maggio, diversi settori a rischio - Una nuova stagione di ippica, eventi e intrattenimento all'Ippodromo di Milano - Previsioni 3BMeteo per 29 Maggio azn