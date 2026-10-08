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Tg News – 8/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La riforma elettorale è legge, protestano opposizioni - Colpiti 2 bus in Ucraina, almeno 30 morti in raid russi - Missile Houthi colpisce aeroporto di Riad - Proteste degli studenti in Francia, nuove mobilitazioni - 25 anni dalla strage di Linate, il ricordo a Milano - Attacco hacker al sito della Farnesina - Istat, quasi un terzo famiglie limita spese alimentari - L’Oréal, la cosmesi incontra le nuove tecnologie al Wave di Torino - Previsioni 3B Meteo 9 Ottobre azn