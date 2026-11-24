Manovra, Bombardieri “Insistiamo su pensioni e Opzione donna”

Manovra, Bombardieri “Insistiamo su pensioni e Opzione donna”

ROMA (ITALPRESS) - "La manovra è un atto politico del governo ed è incredibile che ognuno provi a modificarla. Con il voto di fiducia molti emendamenti andranno cancellati.Abbiamo preso atto della cancellazione dei tagli sulla scuola, insistiamo sulle pensioni. Bisogna recuperare il potere d'acquisto dei pensionati. C'è poi il tema di Opzione donna, sul quale continuiamo la nostra mobilitazione". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervenendo a un convegno promosso da FenealUil e Uiltec. xu1/ads/azn