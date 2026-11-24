Scoperto market della droga nel bosco di Bracciano, un arresto e sequestro di armi

ROMA (ITALPRESS) - I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno condotto un imponente e articolato blitz all'alba nell'area boschiva compresa tra i comuni di Manziana, Bracciano e Cerveteri, smantellando una fiorente e strutturata piazza di spaccio di cocaina attiva 24 ore su 24. L'operazione, eseguita su decreto di perquisizione locale e personale, emesso dalla Procura di Civitavecchia, ha portato all'arresto in flagranza di un 30enne di origini marocchine, bloccato mentre tentava la fuga tra la vegetazione armato di un machete. L'uomo dovrà rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di munizioni. La successiva perquisizione dell'area ha permesso di rinvenire, grazie anche all'infallibile fiuto di un cane antidroga, 80 dosi di cocaina, pronte per essere smerciate, oltre a 6 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Nascosto tra la vegetazione, i Carabinieri hanno inoltre sequestrato un vero e proprio arsenale di armi bianche e munizioni: oltre al machete, sono stati recuperati 3 grossi coltelli, una falce, una roncola, un passamontagna, nonché 7 proiettili calibro 22 e 19 proiettili calibro 12. L'arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia. L’area è stata sgomberata dai bivacchi e dai rifiuti accumulatisi, con contestuale avvio delle procedure per lo smaltimento dei rifiuti speciali e la restituzione del decoro, la fruibilità e la sicurezza al territorio. vbo/gtr (Fonte video: Carabinieri)